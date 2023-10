Une légende du PSG monte au créneau pour Luis Enrique

Thomas Bourseau

Luis Enrique est critiqué ces derniers temps quant à ses choix tactiques au PSG et notamment lors de la déroute face à Newcastle avec sa décision d’aligner quatre attaquants. Dans le cadre du choc face au Milan AC de mercredi soir, Ronaldinho s’est enflammé pour le coach du Paris Saint-Germain.

Ce fut court certes, mais pendant ses deux années passées au PSG entre l’été 2001 et l’été 2003, Ronaldinho a livré quelques gestes mémorables et quelques coups d’éclair aux supporters du Paris Saint-Germain et notamment face à l’OM.

Ronaldinho suit toujours le PSG et observe Luis Enrique

Considéré comme une icône du PSG de par son impact constant sur les matchs lorsqu’il jouait et la magie qui se déroulait lorsqu’il avait le ballon aux pieds, Ronaldinho garde une place spéciale pour le Paris Saint-Germain dans son coeur qui fut son premier club en Europe.

PSG : Rebondissement pour ce grand retour au Parc des Princes https://t.co/Vrbx95f7jP pic.twitter.com/lWRgbuEWiF — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

«Enrique ? J'en garde un souvenir heureux et apprécie les qualités techniques et humaines»