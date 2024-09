«Un très grand joueur» est annoncé au PSG !

Arnaud De Kanel

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Luis Enrique s'appuie sur un collectif bien huilé pour faire oublier l'attaquant français. Il peut également compter sur de fortes individualités comme Bradley Barcola mais aussi Ousmane Dembélé, « un très grand joueur » selon son coéquipier Kang-In Lee.

Le PSG a réussi le quatre à la suite samedi soir. Opposés au Stade Brestois, les hommes de Luis Enrique ont souffert, concédant notamment l'ouverture du score sur penalty de Romain Del Castillo, avant qu'Ousmane Dembélé remette le club de la capitale dans la bonne direction. Auteur du but égalisateur et de celui du break, l'attaquant français a porté son équipe.

Les mots forts de Lee pour Dembélé

Cette grosse prestation d'Ousmane Dembélé a bien évidemment été largement saluée. Par Luis Enrique mais également par les membres du vestiaire comme Kang-In Lee. Titularisé au milieu de terrain en l'absence de Warren Zaïre-Emery, le Sud-Coréen a encensé Dembélé.

«Ousmane Dembélé est un très grand joueur»

« Brest est une bonne équipe, nous avons dû travailler dur pour obtenir cette victoire mais au final nous avons obtenu cette victoire et c’est le plus important pour nous. Tous les joueurs sont soudés, ensemble. Ousmane Dembélé est un très grand joueur qui fait toujours beaucoup de différences et j’espère que ça va durer encore longtemps », a déclaré Kang-In Lee au micro de DAZN. Ousmane Dembélé appréciera.