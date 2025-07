«Un moment historique», le coup surprise du PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Tchoukriel, voix emblématique du football sur Canal +, est revenu sur l’incroyable épopée du PSG en Ligue des champions cette saison. En difficulté lors de la phase de groupes, le club parisien a su inverser la tendance à partir du choc face à Manchester City (4-2) le 22 janvier dernier. Une date crucial dans la saison de la formation française.

La saison 2024-2025 restera gravée dans la mémoire des supporters parisiens. Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a signé un triplé historique (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France), une première pour un club français. Pourtant, le début du parcours européen avait été chaotique, avec des défaites contre Arsenal, le Bayern Munich ou encore l’ Atlético Madrid, et une qualification pour les huitièmes de finale loin d'être assurée.

Ces résultats décevants avaient placé le PSG dans une position délicate. La réception de Manchester City apparaissait alors comme un véritable tournant. Une défaite aurait pu être éliminatoire. Après un départ cauchemardesque où l’équipe de Pep Guardiola menait 2-0, le PSG a su réagir rapidement face à son public. En seulement quelques minutes, grâce à Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Joao Neves et Gonçalo Ramos, Paris est revenu au score. Paul Tchoukriel, commentateur de la rencontre, confie son étonnement face à ce retournement de situation.

« C’est là que tout a commencé »

« Je ne pensais pas que le PSG pouvait revenir quand ils étaient menés 2-0. Mais ils ont égalisé très vite, et cela a tout changé. À cette époque, Dembélé n’était pas encore un buteur régulier, donc ce but a été déterminant. À partir de là, on sentait qu’on allait vivre un moment historique. Ils ont été impressionnants durant les 35 dernières minutes. C’est là que tout a commencé », a déclaré le journaliste lors d’un entretien à Colinterview. La suite, tout le monde la connaît…