Un journaliste l'assure : Le PSG a la main sur le nouveau Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ballon d'or 2025, MVP de la dernière campagne de Ligue des champions, trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1, The Best et récompensé aux Globe Soccer Awards. L'année 2025 d'Ousmane Dembélé fut une franche réussite et la plus aboutie de sa carrière. Le tout, en tant que joueur du PSG. Et il se pourrait que le Paris Saint-Germain dispose d'une nouvelle version de son numéro 10 dans son vestiaire...

35 buts toutes compétitions confondues avec le PSG pendant l'exercice 2024/2025 pour Ousmane Dembélé. Et ce, grâce à une forme étincelante après la Saint-Sylvestre. Les buts se sont empilés et l'influence de Dembélé a changé du tout au tout dans le onze de départ parisien avec un repositionnement au poste de numéro 9. Avant cela, Dembouz était qualifié de maladroit dans le dernier geste, ce qui est aujourd'hui reproché à Bradley Barcola.

«Le procès qu'on fait à Barcola ressemble un peu au procès qu'on a longtemps fait à Dembélé» Un parallèle que le journaliste de L'Equipe Jeremy Jeanningros a effectué sur les antennes de la chaîne L'Equipe vendredi soir après le succès du PSG à l'Abbé Deschamps contre l'AJ Auxerre pour le buteur du soir : Bradley Barcola. « Le procès qu'on fait aujourd'hui à Barcola ressemble un peu au procès qu'on a longtemps fait à Dembélé quand il ne marquait pas. Notamment la saison avant celle où il a explosé où il y avait encore Kylian Mbappé. On disait : « Dembélé perd beaucoup de ballons, est-ce qu'il faut compter sur lui ? ». Mais on oublie la qualité et tout ce qu'il apporte dans cette équipe qui est essentiel. Et vous demandez à Luis Enrique qui va être dithyrambique sur Barcola parce qu'il sait ce qu'un joueur de côté doit apporter, ce qu'il apportera parfois quand il va gagner 30 mètres mais qu'il aura un peu de déchet derrière à cause de la lucidité qui lui manque ».