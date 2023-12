Un «grand joueur» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant le mercato estival, le PSG a essentiellement renforcé son secteur offensif en enrôlant plusieurs attaquants dont Ousmane Dembélé qui a débarqué pour environ 50M€ en provenance du FC Barcelone. Et alors que l'ailier français sera absent contre le Borussia Dortmund ce mercredi soir, Marquinhos n'a pas manqué d'encenser son coéquipier à l'occasion de son passage en conférence de presse.

Marquinhos s'enflamme pour Dembélé

« C’est un grand joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. Mais il y avait des absents dans d’autres matchs, comme moi ou Warren (Zaïre-Emery) contre Newcastle, et il y a eu d’autres joueurs présents sur le terrain qui ont fait un bon match. Ce sera pareil demain. Le joueur qui sera présent saura quoi faire et il sera prêt à faire un très bon match », assure le capitaine du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

