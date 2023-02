«Un GO du Club Med», il prend cher avec la crise du PSG

La rédaction

Le PSG a concédé mardi soir sa 3ème défaite consécutive et n’en finit plus d’inquiéter. La mauvaise forme actuelle, ainsi que les problèmes de blessures font que le PSG se trouve dans une situation alarmante. Pire, l’entraîneur Christophe Galtier ne semble pas réussir à trouver des solutions pour remettre le club de la capitale sur de bons rails. Daniel Riolo s’est exprimé sur le coach parisien, et n’a pas mâché ses mots.

Après la défaite parisienne mardi soir à domicile face au Bayern (0-1), le temps est à l’inquiétude à Paris. Le PSG connaît une 3ème défaite consécutive, la 5ème depuis le retour post Coupe du monde. Si le club parisien peut se réjouir du retour de Kylian Mbappé, Christophe Galtier, lui, n’arrive toujours pas à redresser son équipe. Présent dans l’After Foot , Daniel Riolo ne s’est pas privé pour critiquer l’entraîneur du PSG.

« lls ne font rien d’autres que bétonner », Daniel Riolo livre un terrible constat

Daniel Riolo déclare : « Le PSG ne pouvait rien faire d'autre que bétonner puisque depuis le début de la saison, tactiquement c'est le néant absolu, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis l'arrivée de Galtier » .

« Il ne fait rien » Riolo allume Christophe Galtier