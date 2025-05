«Un des meilleurs du monde» : La très grosse signature du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans un projet qui mise sur la stabilité, le PSG a logiquement prolongé plusieurs cadres ces derniers mois dont Vitinha qui désormais lié au club parisien jusqu’en 2029. Un très gros pour le PSG à en croire les propos de son ancien sélectionneur au Portugal Fernando Santos qui estime tout simplement que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

En février dernier, le PSG annonçait en même temps la prolongation de Luis Enrique ainsi que celle de trois cadre du vestiaires à savoir Nuno Mendes , Achraf Hakimi et Vitinha . Ce dernier, arrivé pour 40M€ durant l'été 2022, s'est d'ailleurs imposé comme un cadre au sein de l'effectif parisien. Et pour son ancien sélectionneur Fernando Santos , il s'agit même de l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

«Il est indispensable»

Même son de cloche pour Maniche, lui aussi passé par le FC Porto où il a notamment remporté la Ligue des champions en 2004. « Ce qui me fascine le plus, c’est sa sérénité avec le ballon et sa maturité. J’aurais aimé avoir dans mon jeu la simplicité avec laquelle il se débarrasse de ses adversaires dans les petits espaces. Il est indispensable. Il y a des joueurs qui brillent par leurs buts et d’autres, par leur influence. Vitinha est ce joueur. Il influence le jeu de manière subtile. En ce moment, c’est le meilleur ami du ballon », assure-t-il à son tour.