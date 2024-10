Un ancien de l'OM annonce un buteur redoutable au PSG !

Amadou Diawara

A la peine avec le PSG, Randal Kolo Muani revit lorsqu'il porte le maillot de l'équipe de France. Titularisé par Didier Deschamps ce lundi soir, l'attaquant de 25 ans a été l'un des grands artisans de la victoire des Bleus face à la Belgique. En effet, Randal Kolo Muani a inscrit un doublé. Interrogé sur son coéquipier, Matteo Guendouzi a affirmé qu'il allait réaliser de grandes choses avec le PSG prochainement.

Randal Kolo Muani n'est pas le même homme au PSG et en équipe de France. En grande difficulté avec son club, l'attaquant de 25 ans brille avec les Bleus ces derniers mois. Ce lundi soir, Randal Kolo Muani a encore prouvé à Didier Deschamps qu'il avait raison de lui faire confiance.

Kolo Muani a écœuré la Belgique

Pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Nations, l'équipe de France s'est déplacée en Belgique ce lundi soir. Grâce à un grand Randal Kolo Muani, les Bleus de Didier Deschamps ont empoché les trois points. Aligné d'entré, Randal Kolo Muani a inscrit les deux buts tricolores (1-2). Et à en croire Matteo Guendouzi, ancien pensionnaire de l'OM, l'attaquant du PSG devrait très vite répéter ce genre de performances avec son club.

«Il pourra faire beaucoup de bien au PSG»

« Vous n'êtes pas surpris par le match de Kolo Muani, pour le voir régulièrement à l'entraînement ? Non, non, on a tous une grande confiance en lui, on savait qu'il pouvait marquer. On est toujours avec lui. Quand on ressent la confiance d'un coach, ça fait toujours du bien au mental. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de bien au PSG en Championnat ou dans les autres compétition », a affirmé Matteo Guendouzi, milieu de terrain de la Lazio et de l'équipe de France, dans des propos rapportés par L'Equipe. Reste à savoir quand Randal Kolo Muani retrouvera de sa superbe avec le PSG.