Transfert d’une star du PSG : La mèche est vendue ?

La fin semble se rapprocher pour Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain. Victime d’une grave blessure au tendon d’Achille en février 2023, le défenseur formé au club n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès s’est montré particulièrement pessimiste quant à la suite de sa carrière au plus haut niveau.

L’avenir de Presnel Kimpembe au PSG paraît de plus en plus incertain. Revenu à la compétition après plus d’un an d’absence, le défenseur de 29 ans n’a toujours pas retrouvé la pleine possession de ses moyens physiques. Une situation qui inquiète autant les supporters du PSG que les observateurs. Interrogé sur le cas Kimpembe, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots