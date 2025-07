Donnarumma : Coup de théâtre pour sa signature au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas donné de signe clair quant à sa prolongation avec le PSG. Malgré une déclaration passée affirmant son envie de rester à Paris, le gardien italien a refusé plusieurs propositions et suscite désormais l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City et Chelsea.

Gianluigi Donnarumma traverse une période cruciale dans sa carrière. Arrivé au PSG en 2021, le gardien italien est désormais en fin de contrat dans un an, et aucune décision claire n’a encore été prise sur son avenir. Interrogé récemment, Donnarumma a déclaré : « Je suis bien à Paris et cela sera au club de décider de prolonger mon contrat ou non. Je suis prêt à tout, mais ma première option, c'est de rester à Paris. » Cette déclaration souligne son attachement au PSG, mais aussi sa volonté de ne pas se précipiter.

Donnarumma repousse le PSG Pourtant, en coulisses, la situation est bien plus complexe. Selon le média anglais TBR Football, Donnarumma a rejeté plusieurs approches du PSG cette année concernant un nouveau contrat. Depuis le triomphe parisien en finale de la Ligue des champions en mai, le gardien de 26 ans a même snobé les discussions avec sa direction, ce qui laisse planer un doute sur sa prolongation.