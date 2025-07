PSG : Luis Enrique l’adore, son transfert prend forme !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos n’est pas considéré comme un titulaire à Paris. Pourtant, Luis Enrique a plus d’une fois loué les qualités de buteur du Portugais, décisif lors de ses entrées en jeu. Au cours des derniers jours, plusieurs clubs s’intéressent à son profil, notamment en Italie, où la Juventus pourrait tenter le coup. Explications.

Il y a peu, Fabrice Hawkins , journaliste à RMC, révélait dans l’After Foot que du côté du PSG , Kang-In Lee et Gonçalo Ramos pourraient potentiellement quitter Paris cet été. Si Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur le Sud-Coréen, ce n’est pas le cas de l’attaquant portugais. Auteur de 18 buts cette saison malgré une blessure qui lui a fait manquer les premiers mois de compétition, l’attaquant de 24 ans est apprécié par son coach au PSG .

Luis Enrique adore Ramos

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi en tant qu’entraîneur et pour l’équipe en raison de son comportement, de sa manière de s’entraîner et d’être compétitif. Ce sont des chiffres plus que remarquables. Il est prêt pour tout, pour jouer 0 minute comme 90. Physiquement, c’est un joueur qui semble plus âgé qu’il ne l’est. Quand on le voit, on le perçoit comme quelqu’un de mûr, professionnel. C’est merveilleux de l’entraîner », confiait Luis Enrique à son sujet en mai dernier. Apprécié, Gonçalo Ramos pourrait néanmoins quitter le PSG afin d’obtenir un temps de jeu conséquent. Dernièrement, l’AC Milan se serait penché sur le dossier…