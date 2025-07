Transfert de Mbappé : Le PSG répond cash !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Interrogé en bouclé au sujet de Kylian Mbappé et de son choix d'avoir quitté le PSG l'été dernier pour signer libre au Real Madrid, Luis Enrique a répondu de manière assez cash en conférence de presse. Le coach espagnol du PSG, visiblement agacé par ce sujet, s'est contenté de répondre à côté sans évoquer de manière frontale le transfert de Mbappé.

Le PSG et le Real Madrid s'affrontaient mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, et bien évidemment, Kylian Mbappé a été la grande attraction de cette affiche entre les deux clubs. L'attaquant français avait quitté le Parc des Princes libre en juin 2024 pour prendre la direction de la capitale espagnole, et ce transfert avait fait couler beaucoup d'encre. Mais de son côté, l'entraîneur du PSG Luis Enrique a tourné la page avec Mbappé. Et il l'a clairement fait savoir en conférence de presse d'avant-match.