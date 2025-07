Transfert de légende au PSG : Le joueur est furieux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en grande pompe par le PSG lors du mercato estival 2012, Zlatan Ibrahimovic était la première grande star à rallier le projet des Qataris dans la capitale. Mais il semblerait pourtant que le buteur suédois, qui évoluait à cette époque au Milan AC, n’ait absolument pas souhaité cette nouvelle aventure au PSG et aurait été furieux d’apprendre son transfert forcé.

Un an seulement après le rachat du PSG par le Qatar, les dirigeants franciliens réalisaient un coup légendaire sur le marché des transferts avec la signature de leur toute première grande star confirmée : Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier, qui deviendra très rapidement l’élément offensif numéro un du PSG pendant quatre saisons, n’avait pourtant aucune envie de quitter le Milan AC pour rejoindre la Ligue 1 comme l’a expliqué le journaliste Guillaume Pacini via son compte X.

Ibrahimovic au PSG, les coulisses « À l’époque, Zlatan était dans sa maison à Vaxholm (Suède). Il rentre d’une sortie en jet ski et voit cinq appels manqués de Mino Raiola. Son agent veut le voir mais lui veut régler ça au téléphone : il est prévenu que Leonardo (ds du PSG) va l’appeler. Zlatan ne veut rien entendre : Galliani l’avait prévenu que Milan ne le vendrait pas (et ils avaient même trinqué autour d’une bouteille de Dom Pérignon). Sauf que le club l’a déjà vendu », révèle le journaliste d’Eurosport. Et cette situation avec le PSG avait rapidement provoqué la colère d’Ibrahimovic.