Transfert annulé en catastrophe, il signe au PSG !

Parti libre du PSG il y a un an, Layvin Kurzawa avait vu son aventure dans la capitale virer au fiasco après sa dernière prolongation de contrat en 2020. Et pourtant, le latéral gauche raconte que son départ semblait déjà acté avant que la direction du PSG ne l'appelle pour le faire changer d'avis au dernier moment.

Les faits remontent à l'été 2020, alors que Layvin Kurzawa semblait bien parti pour quitter le PSG et signer à la Juventus Turin : Leonardo, le directeur sportif de l'époque, avait proposé une prolongation de contrat surprise au latéral gauche tricolore, qui avait donc annulé in-extremis son départ en Italie pour rester au PSG. Et Kurzawa vide son sac à ce sujet dans les colonnes du Parisien.

Kurzawa, le nouveau contrat surprise au PSG

« Si j’ai compris ma prolongation ? En 2020 non, je me préparais à signer à la Juventus. Le jet était prêt pour Turin, j’avais bouclé mes valises et mon ancien agent m’appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de quatre ans. Pourquoi j’ai dit oui : parce que je suis un footballeur. Tu m’offres ça, je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t’augmente ? J’étais aussi conscient de mes qualités et je savais que j’aurais l’opportunité de jouer. Ce qui m’est arrivé à un certain moment avec Tuchel. Si c’était à refaire, j’agirais différemment. Je ne dirais pas que c’est une bêtise, mais j’aurais dû davantage y réfléchir », indique Kurzawa, qui a donc ensuite été étiqueté comme un joueur uniquement intéressé par l'argent.

« Ça m’a fait mal d’entendre ça... »

« Ma réputation de joueur plus préoccupé par le salaire que par le foot ? Ça m’a fait mal d’entendre ces commentaires. Mais ces personnes-là ne lisent pas dans mes pensées. Si elles croient que j’étais heureux de ne toucher que mon salaire, ce n’était pas exact. J‘ai envie de répondre à ces gens-là que c’est le foot qui m’intéresse. En rejoignant Boavista, je n’ai pas privilégié l’aspect financier. Juste le plaisir de rejouer », poursuit l'ancien latéral gauche du PSG.