Transfert annulé au PSG, le coupable est désigné !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a fait un choix fort en matière de gestion de ses jeunes talents. Alors que Rodrigo Mora, jeune milieu offensif portugais de 18 ans, attise les convoitises de nombreuses grandes écuries européennes, le club de la capitale a décidé de ne pas accélérer sur le dossier en raison de l'éclosion de Senny Mayulu.

Formé au FC Porto, Rodrigo Mora est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football lusitanien. Sa technique, sa créativité et sa maturité balle au pied ont rapidement attiré l’attention de recruteurs dans toute l’ Europe . Le PSG faisait partie des clubs intéressés, mais selon les informations de RMC Sport, les dirigeants parisiens ont finalement choisi de se retirer de la course.

Une décision motivée par la volonté de ne pas freiner l’éclosion de jeunes joueurs déjà intégrés dans la rotation de Luis Enrique , à commencer par Senny Mayulu, 19 ans, apparu à plusieurs reprises en équipe première cette saison et auteur de son but en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier. Le Titi parisien a profité de quelques opportunités pour montrer tout son potentiel. Suffisant pour abandonner la piste Mora . Agé de 18 ans, le milieu de terrain portugais devrait recevoir, prochainement, une nouvelle offre de la part de Porto.

Sa prolongation est en route

Pour revenir au jeune titi, son avenir devrait s'écrire au PSG. Très attaché au club qu'il a rejoint en 2021, Mayulu a récemment exprimé sa reconnaissance et sa détermination à franchir un cap. « C’était une année incroyable et les images repassent en boucle... Merci pour tout PSG et merci aux supporters ! Rendez-vous la saison prochaine pour rêver plus grand », avait-il écrit sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, RMC Sport annonce que le PSG envisage de lui proposer une prolongation de contrat, alors que plusieurs équipes européennes suivraient sa situation.