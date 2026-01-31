Safonov contre Chevalier : Luis Enrique est «très content», on y voit plus clair au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a fait un choix fort en choisissant de faire de Lucas Chevalier le gardien numéro 1. Mais le Français a eu du mal à convaincre à chacune de ses sorties. Au contraire, Matvey Safonov a réussi de belles sorties lorsqu'il a eu l'occasion de jouer, créant une concurrence intéressante. Luis Enrique s'est d'ailleurs exprimé sur le réservoir dont il dispose au poste de gardien.

Depuis l'année dernière, la question du poste de gardien fait beaucoup parler au PSG. En effet, Matvey Safonov a réussi des performances remarquables, mettant en danger la place de Lucas Chevalier. Luis Enrique a fait le choix de faire confiance au Russe pour affronter Newcastle mercredi. L'entraîneur espagnol s'est confié sur la concurrence qu'il y a à ce poste, une situation qui lui convient parfaitement.

Luis Enrique satisfait par la concurrence au PSG En bénéficiant de renforts de qualité au poste de gardien, Luis Enrique a du choix. Le Russe a prouvé sa valeur en permettant au PSG de soulever la Coupe intercontinentale en décembre notamment. L'entraîneur espagnol n'hésite pas à montrer sa joie en n'excluant pas Renato Marin, le troisième gardien. « Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux. J’aime la concurrence à tous les postes. C’est le foot moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau » déclare-t-il à la presse ce samedi.