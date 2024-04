Révolution annoncée, le PSG veut marquer l'histoire !

Benjamin Labrousse

Après des années à empiler les stars et à rêver de la Ligue des Champions, le PSG a clairement tempéré ses ardeurs. Se voulant désormais patients, les dirigeants parisiens avaient annoncé la couleur en début de saison. Mais alors que Luis Enrique et les siens sont encore engagés dans toutes les compétitions, Paris peut encore croire à une saison historique. Explication.

Le PSG aborde un sprint final palpitant. Mercredi, les partenaires de Kylian Mbappé ont validé face à Rennes (1-0) leur billet pour la finale de la Coupe de France. En championnat, la formation de Luis Enrique semble très bien partie pour l’acquisition d’un 12ème titre de champion de France, le PSG détenant actuellement 12 points d’avance sur son dauphin Brest.

PSG : Mbappé au coeur d’un nouveau clash ? https://t.co/ewP0NQA6ar pic.twitter.com/uE8DzMsmFM — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Le PSG peut y croire en Ligue des Champions

Mais en Ligue des Champions, Paris a également répondu présent. Après deux dernières saisons marquées par une élimination précoce au stade des 8èmes de finale, ce PSG « 2.0 » va se frotter au FC Barcelone pour une place en demi-finale de la C1. De plus, le tirage aura été clément pour les Parisiens, qui, en cas de qualification, affronteront soit le Borussia Dortmund, soit l’Atlético de Madrid…

Le PSG très ambitieux sur cette fin de saison