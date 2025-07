Retrouvailles avec Mbappé : La sortie surréaliste du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après son départ, Kylian Mbappé va retrouver le PSG. En effet, le Real Madrid affronte les Parisiens en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mardi. Mais alors que c'est vu comme un événement majeur, Luis Enrique n'est quant à lui pas intéressé par l'idée de retrouver son ancien attaquant. «Cela appartient au passé», estime l'Espagnol, bien décidé à tourner la page.

Après avoir raté leurs retrouvailles en demi-finale de la Ligue des champions, puisque le Real Madrid avait été éliminé par Arsenal en quart, Kylian Mbappé et le PSG font finalement se retrouver ce mercredi soir dans le dernier carré d'une autre compétition, la Coupe du monde des clubs. Un an après son départ, le capitaine de l'équipe de France va donc retrouver le club au sein duquel il est resté 7 ans, mais surtout avec lequel il est en conflit depuis qu'il est parti. Une situation qui rend donc ces retrouvailles encore plus attendues. Et pourtant, Luis Enrique n'est absolument sur la même longueur d'onde.

Luis Enrique ne se préoccupe pas des retrouvailles avec Mbappé « Il y a beaucoup de choses qui font que c’est un match particulier, autour du match il y a beaucoup de situations différentes. Mais à la fin, le plus important, c’est de jouer une demi-finale du Mondial des clubs. Je pense que c’est très intéressant, on doit être prêt pour rester concentré sur le match et sur la demi-finale », explique l'entraîneur du PSG en conférence de presse.