Real Madrid : Mbappé donne une ultime chance au PSG !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le lendemain. Toutefois, l'ancien numéro 7 du PSG a finalement décidé de rester à Paris deux années supplémentaires, et ce, parce que Nasser Al-Khelaïfi lui avait fait la promesse qu'il allait faire de grands changements pour pouvoir remporter la Ligue des Champions.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid , Kylian Mbappé a décidé de rester en France lors de l'été 2017. Sous contrat avec l' AS Monaco , l'international français a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le PSG ayant levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé .

Le PSG a fait une promesse pour retenir Mbappé

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a convaincu Kylian Mbappé de rempiler de deux saisons, plus une en option. Alors que le Real Madrid préparait déjà son arrivée, le capitaine de l'équipe de France est finalement resté au PSG pour une raison simple. En effet, Kylian Mbappé a poursuivi son aventure à Paris parce qu'on lui avait fait la promesse que les choses allaient changer, et qu'on allait broder une équipe sur-mesure pour remporter la Ligue des Champions. Alors que tout le monde en interne avait constaté que l'effectif du PSG était trop déséquilibré pour être sacré en C1, Kylian Mbappé a eu l'assurance de devenir la tête de gondole du club, et que si cela posait problème, Neymar et Lionel Messi aurait été poussé vers la sortie. Finalement, le Français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet 2024. Et le PSG a soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles le 31 mai 2025.