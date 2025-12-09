Qatar - PSG : Enorme vente confirmée à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir du PSG sera-t-il à Paris dans les prochaines années ? La question se pose depuis que la direction du club de la capitale a entamé des démarches concrètes pour la construction d'un nouveau stade à Massy ou à Poissy. Cependant, Emmanuel Grégoire assure que s'il est élu Maire de Paris, il ouvrira la porte à la vente du Parc des Princes.

Depuis plusieurs années, la question de la vente du Parc des Princes fait parler au PSG. Et pour cause, alors qu'Anne Hidalgo a plusieurs fois refusé de vendre l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud, la direction du club de la capitale a entamé des démarches pour la construction d'un nouveau stade. A tel point que deux sites ont été retenus : Massy et Poissy. Cependant, Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, ouvre la porte à la vente du Parc des Princes.

La vente du Parc des Princes relancée ! « Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris, qui constituerait notre mandat de négociation avec le PSG : une option de location fiducie avec un contrat longue durée. Je connais les réserves formulées par l'actionnaire du PSG sur cette hypothèse, et un scénario de vente. Donc oui, maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.