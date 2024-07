PSG : Zaïre-Emery a changé d’équipe avec une punchline

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais membre à part entière de l'équipe première du PSG, Warren Zaïre-Emery avait travaillé sous les ordres de Zoumana Camara en U19 avant de changer d'équipe et de basculer chez les pros. Son ancien mentor se livre sur sa méthode qui a permis la promotion de plusieurs jeunes, avec une punchline bien précise pour les préparer.

Edouard Michut, Ayman Kari, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery... Plusieurs jeunes issus du centre de formation du PSG ont fait la bascule entre les U19 dirigés par Zoumana Camara et l'équipe professionnelle ces dernières années. Zaïre-Emery est celui qui symbolise bien évidemment le mieux cette réussite, lui qui a réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable de l'équipe première, devenant même international français à seulement 17 ans. Et pour y arriver, le jeune crack du PSG a donc pu compter sur les précieux conseils de Camara.

« Mon travail est de sortir des jeunes »

L'ancien coach des U19 du PSG, qui vient tout juste d'acter son départ, se confie à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE : « Je suis satisfait d'y être parvenu, d'autant que le fossé est important au PSG entre les U19 et les professionnels puisqu'il n'y a pas de réserve. Cela valorise le travail de la formation et cela montre aussi aux autres jeunes que c'est possible. Mon travail est de sortir des jeunes, mais on peut former et gagner aussi », indique Zoumana Camara.

« Vous avez une valise avec vous. Essayer de la remplir...»