PSG - Polémique : Varane lâche ses vérités sur le malaise Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors qu'il a reconnu avoir eu des doutes sur sa place en équipe de France après l'Euro, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Raphaël Varane.

L'été de Kylian Mbappé n'aura pas été de tout repos. Le feuilleton entourant son avenir et son éventuel transfert au Real Madrid a évidemment retenu l'attention, mais avant cela, l'attaquant du PSG a vécu un Euro très compliqué. Au cœur d'une polémique avec Olivier Giroud juste avant la compétition, Kylian Mbappé a ensuite déçu par ses prestations durant l'Euro avant de rater son penalty lors de la séance de tirs-au-but face à la Suisse. Jugé responsable de l'élimination des Bleus, l'attaquant du PSG a reconnu qu'il avait songé à mettre sa carrière internationale entre parenthèses. « A partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... », confie-t-il dans les colonnes de L'Equipe .

Varane soutient Mbappé