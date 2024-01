PSG : Une recrue annonce du lourd à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte avait impressionné en début de saison, s’imposant comme un titulaire indiscutable au PSG. Mais petit-à-petit, le milieu de terrain uruguayen a perdu de son influence au point d’être moins utilisé par Luis Enrique. Conscient de sa baisse de forme, Manuel Ugarte annonce toutefois qu’il va revenir en grande forme.

Ugarte veut revenir plus fort

« J’ai déjà passé six mois à Paris. La première partie a été très bonne. La deuxième n’a pas été si bonne sur le plan personnel. Mais je continue à m’adapter et je fais tout pour revenir à mon meilleur niveau. Je sais et je suis conscient que je ne suis pas comme en début de saison. Mon jeu est à 100%, mais j’ai eu des douleurs, une baisse de régime. Mais je garde confiance avec l’assurance de revenir en forme car je suis bien mentalement, je m’entraîne bien, j’ai hâte de revenir », assure l’international uruguayen au micro de beIN SPORTS avant d’en rajouter une couche.

«J’ai aussi besoin de me poser et de prendre conscience de là où je suis»