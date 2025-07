PSG : Une offre XXL est dégainée, il refuse son transfert !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’ayant pas réussi à trouver un accord avec le PSG autour de la prolongation de son contrat, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le club parisien cet été. Parmi les clubs intéressés figure Galatasaray. Le club turc est prêt à proposer une offre XXL au gardien italien, qui n’est toutefois pas intéressé par une arrivée en Turquie.

Le PSG va devoir gérer un gros dossier sur ce mercato estival. En effet, le club de la capitale pourrait recruter un nouveau gardien de but cet été. Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma est de plus en plus flou, le club de la capitale aurait quasiment bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier.