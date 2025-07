PSG - Transfert de Donnarumma : L'annonce de Riolo sur Luis Enrique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG. Pourtant auteur d’une très belle saison à Paris, le gardien italien semble être poussé vers la sortie, lui qui a refusé une première proposition de la part des dirigeants parisiens. Pour Daniel Riolo cependant, la potentielle arrivée de Lucas Chevalier dans les buts parisiens est loin d’être anodine.

Le PSG pourrait connaître un gros départ cet été. Le champion d’Europe pourrait en effet connaître une révolution au poste de gardien de but avec le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier. Ce samedi, plusieurs médias ont révélé qu’un accord oral existait entre le club parisien et le jeune gardien du LOSC. Dans le même temps, Paris n’est pas parvenu à un accord avec Gianluigi Donnarumma, et pourrait décider de se séparer de l’Italien.