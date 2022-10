Foot - PSG

PSG : Une bombe est lâchée sur le rachat par le Qatar, le clan Sarkozy impliqué ?

Publié le 19 octobre 2022 à 21h15

Pierrick Levallet

Aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes équipes d’Europe, le PSG n’a pas toujours eu cette réputation. La formation parisienne a profité du rachat du club par le Qatar en 2011 pour se reconstruire. Nicolas Sarkozy aurait été impliqué de près dans cette affaire. Mais il ne serait pas le seul de sa famille à s’être mêlé de cette histoire.

Il y a encore quelques années, le PSG était très loin du niveau qu’il affiche aujourd’hui. Le club de la capitale, alors en grande difficulté, a profité de l’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) en 2011 pour revenir sur les devants de la scène française et européenne. Et le PSG peut notamment remercier l’intervention de Nicolas Sarkozy dans le dossier.

Le rachat du PSG contre la Coupe du monde au Qatar

Comme révélé par France Info , l’arrivée du projet QSI au PSG aurait été négociée en échange des faveurs de la France dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Nicolas Sarkozy aurait notamment joué un rôle important dans cette affaire. Mais il ne serait pas le seul de la famille inclus dans ce dossier.

Pierre Sarkozy également impliqué dans le rachat du PSG