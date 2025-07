PSG : Un véritable «enfer» est annoncé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais en vacances, le PSG n’aura que très peu de temps pour se reposer. Le club de la capitale sera de retour aux affaires début août avec en ligne de mire, la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour certains médias, le club parisien vit un véritable enfer au niveau de son calendrier.

Une saison historique pour le PSG . Hormis la Coupe du monde des Clubs et cette fâcheuse défaite en finale face à Chelsea (3-0), le club de la capitale aura remporté tous les trophées possibles cette saison. La formation de Luis Enrique a été impressionnante, notamment dans sa capacité à maintenir un gros niveau de performance dans une saison à rallonge. En effet, les Parisiens ont disputé 65 rencontres en 2024-2025, et ne disposeront que de très peu de temps de vacances.

De courtes vacances pour le PSG

« C'est un jeu de Tetris, très clairement. On peut planifier les choses mais tu vas avoir deux joueurs malades à un entraînement, un suspendu, etc. Ça doit rester ouvert. On va gérer le temps de jeu de tous, mais ça va être difficile. Je ne le vois pas comme un problème, je ne me plains pas, j'essaie de combler toutes les attentes », déclarait notamment Luis Enrique à propos du calendrier surchargé des Parisiens en février dernier. Car dès le début du mois d’août, le 5 précisément, le PSG sera déjà de retour à l’entraînement. Le 13, Paris affrontera Tottenham en Supercoupe d’Europe, avant d’affronter le FC Nantes le 17 pour la reprise du championnat.