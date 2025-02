PSG : «Un peu perché», l’amusante rencontre avec Dembélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Ousmane Dembélé semble aujourd’hui être dans la meilleure forme de sa carrière. Jamais l’attaquant du PSG n’avait semblé être aussi fort, lui qui empile les buts depuis le début de l’année 2025. Ancien du club de la capitale, Mevlut Erding connait bien Dembélé pour l’avoir découvert alors qu’il était au centre de formation de Rennes. Et entre les deux, la rencontre a été un peu particulière.

Avant de rejoindre le PSG à l'été 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé connaissait déjà la Ligue 1. En effet, l’international français avait débuté sa carrière avec le Stade Rennais, là où il a été formé. C’est d’ailleurs du côté de Rennes que Mevlut Erding, ancien du club de la capitale et du club breton, a découvert Dembélé. Et pour France Bleu, le Turc a raconté sa rencontre avec l’actuel numéro 10 du PSG.

« Tu es un peu frêle, il faut que tu fasses un peu de muscu ! »

« Je le voyais souvent rentrer au centre de formation avec d’autres copains à lui.. Donc moi, je les déposais au centre de formation en voiture, en passant, en sortant de l’entraînement. Et puis un jour, je me retourne et je lui pose la question. Je lui dis : tu joues à quel poste, toi ? Il me répond : « Je joue attaquant ». Je lui demande son nom, son prénom, et il me dit : « C’est Ousmane Dembele ». Je lui dis : « Tu es un peu frêle, il faut que tu fasses un peu de muscu ! » Il ne me dit rien, il rigole, et on s’est laissé sur ça ! Et aujourd’hui, on en reparle, de Ousmane Dembele… C’est incroyable. Il était comme ça, un peu perché. C’est pour ça qu’il était un peu rigolo », a ainsi fait savoir Mevlut Erding à propos de sa rencontre avec Ousmane Dembélé.

« C’est devenu le joueur qu’on voulait voir avant »

Toujours concernant Ousmane Dembélé, l’ancien attaquant du PSG a aussi ajouté : « Aujourd’hui j’ai l’impression qu’Ousmane Dembele a tout compris. Il a tout compris. C’est devenu le joueur qu’on voulait voir avant. Il sait éliminer, il sait tirer des deux pieds, il sait faire des passes décisives… Il sait tout faire ! C’est le joueur le plus complet que j’ai pu voir au PSG actuellement, j’ai l’impression ! Il a toutes les qualités d’un buteur. Parce que quand on regarde un buteur, il doit marquer pied droit, pied gauche, de la tête… Et lui, il est tellement imprévisible ! Tu ne sais pas s’il va tirer pied gauche, ou pied droit, ni s’il va faire un crochet… Donc pour un défenseur dans la surface… c’est quasiment but ou passe dé’ avec Ousmane Dembele, s’il est efficace ! ».