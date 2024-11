PSG : Un «joueur exceptionnel» a signé pour remplacer Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche son successeur, mais n’a recruté aucun joueur majeur à son poste. Par conséquent, c’est Bradley Barcola qui en profite pour s’imposer dans le couloir gauche. Et pour Javier Pastore, l’ancien ailier de l’OL a les capacités de devenir aussi fort que le nouveau numéro 9 du Real Madrid.

Pastore fan de Barcola

« Ce qui change par rapport au PSG de ces 5-6 dernières années, ce sont les étoiles. Messi, Neymar, Mbappé, Cavani, Ibrahimovic… Il s’agissait de joueurs importants. Aujourd’hui, quand je regarde Paris, je vois une équipe. Il y a un bloc, une équipe, une identité, et les individualités sortiront d’elles-mêmes. Certains joueurs dans 6 mois, 1 an, peuvent en devenir, des étoiles. Barcola, il me surprend beaucoup. Il a un niveau exceptionnel. Avec l’âge qu’il a, il a pris en mains l’équipe, avec Dembélé, chacun sur son côté. Il peut arriver au niveau de Mbappé », promet El Flaco dans les colonnes du Parisien, avant d’évoquer l’utilisation d’un faux-neuf.

«Il peut arriver au niveau de Mbappé»

« Le football a beaucoup changé. Il n’y a pas beaucoup d’équipes aujourd’hui qui jouent avec un vrai numéro 9, mais c’est le football moderne. Si tu me laisses choisir, je préfère jouer comme à mon époque, avec un Ibrahimovic, un Cavani. Parce qu’ils te donnent des références, ils sont toujours dans la surface. Tu sais que n’importe quel ballon qui passe, tu peux marquer. Aujourd’hui, c’est plus difficile. Tu as besoin que des Dembélé ou des Barcola fassent une action exceptionnelle sur un côté et que tous les autres se projettent. L’entraîneur aime jouer comme ça, sans vrai attaquant. L’équipe doit s’adapter à sa volonté. J’espère que ça va bien marcher », ajoute Javier Pastore.