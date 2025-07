PSG : Un joueur doit s’en aller, il balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu de blessure il y a quelques mois, Lucas Hernandez ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Arrivé en 2023, le champion du monde est désormais cantonné à un rôle de remplaçant. Pour le journaliste Florent Gautreau, le club parisien doit absolument tourner la page avec le joueur de 29 ans.

Le PSG sort d’une saison exceptionnelle. Forcément, après avoir remporté autant de titres sur une année, le club de la capitale ne compte pas chambouler son effectif sur ce mercato estival. Cependant, Paris pourrait réaliser quelques changements, en se séparant des éléments n’entrant plus vraiment dans les plans de Luis Enrique .

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Lucas Hernandez avait réalisé de bons débuts avant de se blesser gravement en mai 2024 face au Borussia Dortmund . Revenu à la compétition en fin d’année, l’international Français n’a jamais pu prétendre à une place de titulaire dans le onze de Luis Enrique , et s’est contenté de quelques matchs de Ligue 1. Désormais, la question de son avenir se pose cet été.

« On tourne la page et on doit recruter »

« Je vais prendre l’exemple Lucas Hernandez, tu pourrais, sans faire preuve de sentiment, dire on tourne la page et on doit recruter. Je ne pense pas que ce sera le cas. Le PSG n’a pas le temps de prendre le temps de la récupération avec un joueur comme ça qui ne retrouvera pas son meilleur niveau. Donc quand tu es le PSG, tu dois passer à autre chose », estime le journaliste Florent Gautreau au micro de l’After Foot.