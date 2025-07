PSG - Thiago Silva : Le retour est validé !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG en 2020 alors qu'il a été le première capitaine emblématique de l'ère QSI pendant huit ans, Thiago Silva pourrait bientôt faire son retour au Parc des Princes le temps d'une soirée pour un hommage de la part du public parisien. Une idée qui plait beaucoup à Pierre Ménès qui valide à 100% ce projet avec Thiago Silva.

Thiago Silva de retour pour des adieux ?

« Je n’ai pas eu l’opportunité de dire au revoir aux supporters à cause de la pandémie. Si j’aimerais ? Bien sûr, bien sûr. Surtout, parce que je sors de Chelsea et j’ai eu l’opportunité de faire ça. Dire au revoir aux gens et c’était magnifique pour moi. Mais à Paris, je n’ai pas pu le faire à cause de la pandémie, à Milan non plus parce que je ne savais pas que je pouvais changer de club à ce moment-là », a notamment confié Thiago Silva en mai dernier à Media Carré. Selon les dernières tendances, le PSG serait en train d'organiser une soirée d'adieux au Parc des Princes avec Thiago Silva, et Pierre Ménès valide cette idée.