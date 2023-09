PSG : Surprise, Luis Enrique lance un défi à Mbappé !

Pierrick Levallet

Auteur de 7 buts en 4 matchs de Ligue 1, Kylian Mbappé réalise son début de saison le plus prolifique pour le moment. Mais la star du PSG n'a clairement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. De ce fait, Luis Enrique lui a lancé un défi afin de le pousser à se surpasser cette saison.

Depuis son arrivée en 2017, Kylian Mbappé a changé de dimension. Recruté dans la peau d’un jeune espoir, l’international français est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs au monde. La star de 24 ans continue d’ailleurs de le prouver saison après saison au PSG, même si les résultats collectifs ne sont pas toujours au rendez-vous sur la scène européenne.

50 buts pour Mbappé avec le PSG cette saison ?

Et en ce début d’exercice 2023-2024, Kylian Mbappé continue de montrer toute l’étendue de son talent. Habitué à frapper fort d’entrée, le champion du monde 2018 réalise son début de saison le plus prolifique (7 buts en 4 matchs Ligue 1). De ce fait, Luis Enrique lui a lancé un petit défi afin de le pousser à se surpasser cette saison.

«Ce serait ridicule de penser qu'il ne maintiendra pas ces chiffres»