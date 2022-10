Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos craque, les coups de gueule s'enchaînent

Publié le 9 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

Contre Reims, les Parisiens sont apparus très tendus. Il faut dire que l'expulsion de Sergio Ramos juste avant la pause, a provoqué la colère des joueurs du PSG qui n'ont pas manqué de pousser plusieurs coups de gueule après le match.

Samedi soir, le PSG voyait se présenter une belle opportunité de prendre le large sur l'OM, qui s'était incliné un peu plus tôt contre Ajaccio (1-2). Mais les Parisiens n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul face à Reims (0-0). Il faut dire que juste avant la mi-temps, Sergio Ramos a été expulsé à la suite d'une première faute, inexistante, qui a provoqué la colère de l'international espagnol. Une situation qui n'a pas manqué d'agacer les joueurs du PSG.

«C'est incroyable, ça commence à faire trop»

Dès la pause, Marquinhos s'est arrêté au micro de Canal+ afin de pousser un gros coup de gueule : « C'est incroyable, ça commence à faire trop. On ne veut pas trop parler de l'arbitrage, on sait que ce n'est pas tout le temps facile, mais c'est trop. A chaque fois qu'on s'approche de cet arbitre, il nous met des cartons. Je ne sais pas ce que Sergio a dit. Il n'a pas aimé le geste de Sergio et il a donné un carton. »

PSG : Nouveau coup de gueule après la polémique Ramos https://t.co/H7fKpU6tPh pic.twitter.com/0Sbb14cw1p — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

«Nous avons envie de jouer au football, tout simplement»

Un avis partagé par Danilo Pereira en zone mixte. « Si ma colère est due à l'arbitrage ? Je pense que l’arbitre doit mieux gérer la situation. Il ne doit pas donner tout le temps carton jaune comme il l’a fait. Cela donne ce qu’on a vu sur la pelouse. Il n’y a pas de raison valable de faire cela. Si le PSG s'est énervé pour rien ? Oui, ça énerve. Nous avons envie de jouer au football, tout simplement. Mais de cette manière, c’est compliqué », lance l'international portugais.

«Le rouge a changé le match»