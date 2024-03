PSG : Riolo annonce l’entraîneur pour la saison prochaine

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les trois matchs nuls consécutifs concédés par le PSG en championnat, le club de la capitale a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et en se référant aux propos de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Luis Enrique, Riolo affirme déjà que le technicien espagnol restera sur le banc du PSG la saison prochaine.

Nommé au poste d’entraîneur du PSG l’été dernier, Luis Enrique peut-il être menacé en cas d’échec dans son parcours en Ligue des Champions ? Le club de la capitale est qualifié pour les quarts de finale, et même en cas d’échec en C1, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a clairement laissé entendre au micro de RMC Sport qu’il laisserait du temps à Enrique.

« Très fier de Luis Enrique »

« Il faut aussi qu’on soit réalistes. On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement deux ou trois joueurs jouaient l’année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n’est pas facile (…) Je suis fier aussi de notre entraîneur, qui fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable en construisant tout ça. Ce n’est pas juste une question de résultats, c’est aussi la façon dont nous jouons, la stratégie, la vision », a indiqué Al-Khelaïfi. Et ces propos ont le mérite d’être clairs aux yeux de Daniel Riolo.

Riolo voit Luis Enrique pour l’an prochain