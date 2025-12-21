PSG : Rencontre avec une star, il hallucine !

Vice-capitaine du PSG, Achraf Hakimi est une véritable icône au Maroc. Le capitaine des Lions de l’Atlas s’apprête à disputer la CAN à domicile, et espère mener les siens vers les sommets. Humoriste, Younes Depardieu a déjà eu l’honneur de rencontrer la star parisienne, qui l’a rapidement impressionné.
Durement blessé par Luis Diaz début novembre, Achraf Hakimi n’a depuis plus rejoué avec le PSG. Néanmoins, le latéral droit sera bien présent au match d’ouverture de la CAN avec le Maroc ce dimanche soir face au Maroc. Avec Hakimi, les Lions de l’Atlas tiennent une véritable vedette, qui inspire ses habitants.
« Au Maroc, il a une aura incroyable »
L’humoriste Younes Depardieu a raconté auprès de RMC sa rencontre avec la star du PSG, qui l’a profondément marqué. « Au Maroc, il a une aura incroyable. Tout le monde a le maillot floqué Hakimi. Il n’y a que des n°2 dans les rues. C’est un ambassadeur du pays. J’espère qu’il va se rétablir au plus vite pour être disponible lors de cette CAN. Il représente la culture marocaine », a confié ce dernier, avant de poursuivre.
« Il ne prend personne de haut. Il est toujours souriant. C’est la classe. »
« C’est un mec très humble. Je l’ai rencontré trois-quatre fois. Il est d’une gentillesse, c’est vraiment un bon gars, avec une belle éducation. Il ne prend personne de haut. Il est toujours souriant. C’est la classe. On ne pouvait pas rêver mieux comme joueur », conclut Younes Depardieu.