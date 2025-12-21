PSG : Rencontre avec une star, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vice-capitaine du PSG, Achraf Hakimi est une véritable icône au Maroc. Le capitaine des Lions de l’Atlas s’apprête à disputer la CAN à domicile, et espère mener les siens vers les sommets. Humoriste, Younes Depardieu a déjà eu l’honneur de rencontrer la star parisienne, qui l’a rapidement impressionné.

Durement blessé par Luis Diaz début novembre, Achraf Hakimi n’a depuis plus rejoué avec le PSG. Néanmoins, le latéral droit sera bien présent au match d’ouverture de la CAN avec le Maroc ce dimanche soir face au Maroc. Avec Hakimi, les Lions de l’Atlas tiennent une véritable vedette, qui inspire ses habitants.

« Au Maroc, il a une aura incroyable » L’humoriste Younes Depardieu a raconté auprès de RMC sa rencontre avec la star du PSG, qui l’a profondément marqué. « Au Maroc, il a une aura incroyable. Tout le monde a le maillot floqué Hakimi. Il n’y a que des n°2 dans les rues. C’est un ambassadeur du pays. J’espère qu’il va se rétablir au plus vite pour être disponible lors de cette CAN. Il représente la culture marocaine », a confié ce dernier, avant de poursuivre.