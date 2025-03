PSG : Réclamé à l'étranger, le retour que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG cet hiver, Marco Asensio est prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'il brille déjà chez les Villans, la presse espagnole veut déjà le revoir porter le maillot de la Roja. Marco Asensio n'ayant pas été convoqué par sa sélection depuis septembre 2023.

Utilisé régulièrement lors des premiers mois de la saison, Marco Asensio a vu son temps de jeu diminuer considérablement cet hiver. Alors que Luis Enrique ne comptait pas sur lui pour la deuxième partie de cet exercice 2024-2025, le milieu offensif de 29 ans a pris le large lors de la dernière fenêtre de transferts.

Asensio revit à Aston Villa

Pour retrouver un rôle important dans une équipe, Marco Asensio est prêté jusqu'à la fin de la saison à Aston Villa. Et son intégration chez les Villans se passent déjà très bien. En effet, Marco Asensio est très performant depuis son arrivée en Angleterre, ayant d'ailleurs inscrit deux doublés en moins d'une semaine. Ce qui affole l'Espagne.

Asensio mérite de rejouer avec l'Espagne ?

D'après AS, Marco Asensio mérite d'être rappelé par Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne. « Le numéro 21 d’Unai Emery a encore trois matchs à jouer avec Aston Villa avant la prochaine trêve internationale en mars. Le joueur d’Aston Villa n’a plus joué pour l’Espagne depuis septembre 2023, mais il en fait suffisamment à Villa Park pour que Luis de la Fuente le prenne au moins à nouveau en compte. Le joueur de 29 ans semble avoir trouvé en Angleterre l’endroit idéal pour postuler à nouveau en équipe nationale. (Sa deuxième réalisation contre Cardiff) est un but typique de sa meilleure version, celle qui l’a amené tant de fois en sélection espagnole », peut-on lire. Reste à savoir si Marco Asensio sera finalement convoqué pour le prochain rassemblement de la Roja (17-25 mars).