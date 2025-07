PSG : «Quelque chose d’exceptionnel» attend Achraf Hakimi !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le Ballon d’Or semble désormais se jouer entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, un troisième joueur a largement fait parler de lui cette saison, à savoir Achraf Hakimi. A tel point que son compatriote Marouane Chamakh estime qu’il doit faire le doublé en remportant le Ballon d’Or, mais également le Ballon d’Or africain.

« Achraf a fait une saison incroyable. Et sincèrement, pour ceux qui étaient indécis juste avant la Coupe du Monde des Clubs, je pense que voilà, il est le seul à être sorti du lot sur les deux ou trois qui étaient des prétendants au Ballon d’Or. C’est être objectif… Ce n’est pas Marouane le marocain qui parle, c’est vraiment en étant objectif, et avec mon cœur. Je pense que Achraf mérite vraiment ce Ballon d’Or », assure-t-il dans une interview accordée à TFT Marocco, avant de poursuivre.

«Je pense qu’il peut être double Ballon d’Or»

« Il évolue à un poste qui peut laisser des doutes à certains, parce que ce n’est pas un poste qu’on médiatise beaucoup, mais… Quoi qu’il arrive au niveau du résultat du Ballon d’Or, il faut qu’il sache qu’aux yeux des marocains, et à mes yeux, ce sera notre Ballon d’Or. Il ne faut pas qu’il soit déçu. Derrière cette décision, on aura besoin de lui pour la Coupe d’Afrique des Nations, et voilà… Je pense qu’il peut être double Ballon d’Or : le Ballon d’Or mondial, et le Ballon d’Or africain… Ce serait quelque chose d’exceptionnel, surtout pour nous. Mais voilà, il faut qu’il sache qu’aux yeux de tous les marocains il sera notre Ballon d’Or », ajoute Marouane Chamakh.