PSG - Qatar : Sarkozy a fait signer un entraîneur !

Nommé sur le banc du PSG en 2012, Laurent Blanc avait été attiré pour succéder à Carlo Ancelotti. Selon Daniel Riolo, Nicolas Sarkozy a joué un rôle majeur dans ce choix, lui qui a toujours été très proche des hautes instances qataries du PSG depuis le rachat du club en 2011.

En mai 2012, et après seulement un an et demi de collaboration avec le PSG, Carlo Ancelotti avait décidé de quitter le Parc des Princes pour prendre la direction du Real Madrid. C’est donc Laurent Blanc qui avait été nommé par les dirigeants du PSG pour lui succéder, mais en réalité, Nicolas Sarkozy aurait joué un rôle prédominant dans ce choix de coach.

Riolo critique les méthodes du Qatar au PSG

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo a pointé du doigt les méthodes de la direction du PSG : « Dans le sport, quand tu mets trop de gens autour des décisions, quand c’est le dernier qui a parlé qui a raison, quand t’as besoin d’avoir un directeur sportif au Qatar, un à Paris, un entraîneur à qui tu donnes des pouvoirs mais tu lui enlèves un peu, tu ne peux pas y arriver. Ce n’est pas rectiligne le process de décision. Je ne vois pas comment ils peuvent s’en sortir ».

« Blanc est arrivé sur les conseils de Sarkozy »