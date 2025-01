PSG : Premier gros coup dur pour Kvaratskhelia !

La rédaction

Khvicha Kvaratskhelia a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain ce vendredi. Les dirigeants parisiens se sont mis d’accord avec leurs homologues napolitains pour un transfert de 70 M€, mais le joueur ne pourra pas encore jouer la Ligue des Champions avec son nouveau club, en raison du nouveau format de cette compétition.

Ce vendredi, le PSG a officialisé sa nouvelle recrue : l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Si l’ancien Napolitain a rejoint la capitale pour une somme avoisinant les 70 M€, un renfort de poids pour les Parisiens, ces derniers doivent impérativement engranger des points en Ligue des Champions.

Kvara privé de Ligue des Champions

Alors que Kvara a rejoint le PSG, il ne pourra malheureusement pas encore jouer la Ligue des Champions avec son nouveau club. L’ailier géorgien devra attendre la fin de la phase de groupes et manquera donc les matchs face à Manchester City et Stuttgart (les 22 et 29 janvier).

Un nouveau format de la Ligue des Champions

C’est un nouveau casse-tête pour le PSG, directement lié au nouveau format de la Ligue des Champions. Là où, à cette période, l’ancien format était déjà passé aux matchs à élimination directe, la nouvelle formule prévoit encore deux matchs de poules. Le PSG devra donc attendre la fin de cette phase et aura jusqu’au 6 février pour enregistrer de nouveaux joueurs.