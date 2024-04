PSG : Nouveau soutien pour Barcola après la polémique !

Benjamin Labrousse

Passeur décisif de la tête lors du deuxième but du PSG face à l’OL dimanche soir (4-1), Bradley Barcola a célébré son geste face aux supporters lyonnais. Ces derniers n’ont clairement pas apprécié ce choix de la part de leur ancien crack, qui a d’ailleurs publié un post Instagram très équivoque après la rencontre. Et après Malo Gusto, Castello Lukeba a apporté son soutien au jeune Parisien. Explication.

Le 3 septembre dernier face à l’OL (0-1), Bradley Barcola entrait en jeu sur la pelouse du Groupama Stadium, mais cette fois-ci sous les couleurs du PSG. Transféré quelques jours plus tôt à Paris contre 45M€, l’ailier était accueilli par les sifflets du public lyonnais, et même insulté. Dimanche soir, Barcola retrouvait son ancien club au Parc des Princes. Auteur d’une habile déviation de la tête pour le but de Lucas Beraldo en début de match, le numéro 29 parisien s’est alors retourné devant les supporters rhodaniens et y a laisser exprimer sa fougue.

Malo Gusto vole au secours de Bradley Barcola ?

Un geste qui a fortement déplu chez les fans de l’OL, dénonçant une grande ingratitude de la part du joueur formé au club. Mais cela ne s’arrête pas là. Car en fin de soirée, Bradley Barcola publiait un post sur le réseau Instagram , avec en description : « La justice de Dieu » , mettant un peu plus le feu aux poudres dans cette affaire. Et si Malo Gusto, ancien de l’OL désormais à Chelsea avait republié cette photo du joueur du PSG sur son propre compte avec ce message : « Justice seulement » , Castello Lukeba en a fait de même.

Les réactions de Castello Lukeba et Malo Gusto au post de Bradley Barcola 🤢Ingratitude ? pic.twitter.com/mCNabidwm4 — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) April 22, 2024

Lukeba se mêle à la polémique Barcola