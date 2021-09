Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé... Lionel Messi reçoit un énorme message !

Publié le 25 septembre 2021 à 20h45 par D.M.

Sur les réseaux sociaux, Pelé a tenu à envoyer un message de félicitations à Lionel Messi, qui a récemment battu le record de buts inscrits au sein d'une sélection sud-américaine détenu jusqu'alors par le Brésilien

Le 9 septembre dernier, Lionel Messi battait un nouveau record et écrivait un peu plus son nom dans la légende. Auteur d’un triplé face à la Bolivie, l’attaquant argentin inscrivait ses 77ème, 78ème et 79ème buts en équipe nationale et battait, par la même occasion, le record de buts inscrits au sein d'une sélection sud-américaine. Un record détenu jusqu’alors par le Brésilien Pelé. Opéré récemment d’une tumeur au colon, l’ancien football n’avait pu féliciter Lionel Messi. Mais alors qu’il se remet doucement, Pelé a tenu à envoyer un message à la Pulga .

« Je te souhaite d'en réaliser beaucoup d'autres, aux côtés de mes amis Kylian Mbappé et Neymar »