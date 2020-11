Foot - PSG

PSG : Neymar aurait adoubé une pépite de Thomas Tuchel !

Publié le 1 novembre 2020 à 21h45 par A.D.

De plus en plus utilisé par Thomas Tuchel cette saison, Kays Ruiz-Atil aurait mis tout le monde d'accord au PSG, et en particulier un certain Neymar.

Auteur d'une grosse préparation avec le PSG, Kays Ruiz-Atil bénéficie de plus en plus de temps de jeu depuis le début de saison. Une récompense qu'il doit beaucoup à ses qualités sur le terrain, mais également à son état d'esprit. En effet, Thomas Tuchel et son groupe seraient tous de grands fans de Kays Ruiz-Atil, que ce soit en tant que joueur ou en tant que jeune homme.

Kays Ruiz aurait gagné beaucoup de points en interne