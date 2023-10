PSG : Neymar a fait une folie à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais installé à Riyad en Arabie Saoudite, Neymar a ainsi rendu sa somptueuse maison située à Bougival dans les Yvelines. L'occasion pour un agent immobilier de dévoiler les coulisses de cette villa au sein de laquelle Neymar et tous ses amis ont vécu pendant six ans. Et elle a peut-être trouvé un nouveau propriétaire.

Cet été, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite. Le Brésilien a ainsi libéré sa fameuse maison de 780m2 située à Bougival dans les Yvelines. Une villa qui a grandement fait parler notamment à cause des fêtes organisées par l'ancien numéro 10 du PSG. Désormais libre, cette maison cherche un nouveau locataire ou propriétaire et c'est Antoine Ferri, agent immobilier qui travaille régulièrement avec le club de la capitale, qui en a la charge. Et pour Le Parisien , il raconte les secrets de cette maison.

«Il a fait construire un deuxième dressing de près de 40m2»

« C’est l’ex-maison de Neymar. Ça fait partie de son histoire maintenant. Cette maison a un passif footballistique et festif. Elle est connue pour ça. C’est une maison d’exception. De très haut de gamme, rare pour l’ouest parisien. Niveau intimité, espace… Elle cochait toutes les cases pour un joueur de football de son standing », explique-t-il avant d'ajouter que « le propriétaire venait de partir à l’étranger. Et jackpot, Ney était son premier visiteur et son premier locataire. Il s’y est installé avec ses amis et son personnel. Il a apporté son mobilier personnel, avec quelques œuvres d’art. Finalement, ça rappelle bien sa propriété au Brésil, quand on les compare. Il a voulu reproduire son cocon ». Et c'est la raison pour laquelle Neymar a décidé de faire quelques travaux pour mettre la maison à son goût. « Dans sa suite, il trouvait que le premier dressing n’était pas suffisant. Il n’y avait pas assez de places. Donc il a fait construire un deuxième dressing de près de 40m2 », ajoute Antoine Ferri.

«C’est vrai que cela restait un locataire atypique pour le voisinage»