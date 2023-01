PSG : Messi touche un jackpot inattendu à... 10M€

La rédaction

Avec 414 millions de followers, Lionel Messi est la deuxième personnalité la plus suivie sur le réseau social Instagram. Seulement devancée par son rival historique, Cristiano Ronaldo, avec 523 millions de suiveurs, La Pulga a surfé sur sa victoire en Coupe du Monde face à la France pour toucher un beau pactole.

Aujourd'hui, Lionel Messi n'est clairement plus à plaindre financièrement. Que ce soit au FC Barcelone et désormais au PSG, où il a signé un contrat très avantageux d'un point de vue financier, l'Argentin n'est plus dans le besoin. Il n'empêche que les gros chèques continuent de rentrer pour Messi. Et cela aurait notamment été le cas ces dernières semaines suite à son sacre avec l'Albiceleste à la Coupe du monde.

Le pactole grâce aux réseaux sociaux

En effet, selon les informations rapportées par le Daily Mail , Lionel Messi aurait encaissé la modique somme d'environ 10M€ pour seulement 6 posts sur son compte Instagram.



Pour voir sa marque être affichée aux côtés de la star argentine, il faut, selon Hopper , site spécialiste d’Instagram, débourser la modique somme de… 1,6M€. Là encore, Cristiano Ronaldo reste leader du coût par publication avec 2,26M€.

Une rivalité, même sur les réseaux

De nos jours, les posts Instagram ou Twitter sont scrutés. Et certains ajoutent même ces nouvelles caractéristiques pour débattre du GOAT du football. Concernant les « likes », Lionel Messi, pour sa photo avec le trophée de la Coupe du Monde, a réuni 74M€ de likes. Ce qui en fait la publication la plus aimée de toute l’histoire des réseaux sociaux.