PSG : Mbappé «s'est fait découper», c'est au tour de son héritier !

Après le nul entre le PSG et Newcastle au Parc des Princes, Daniel Riolo avait appelé Bradley Barcola Bambi. Interrogé sur le sujet, le journaliste français a confié qu'il s'agissait d'un surnom « moqueur et affectif ». Pour se défendre davantage, Daniel Riolo a affirmé que Kylian Mbappé se faisait « découper en Espagne ».

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. En effet, l'attaquant de 26 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. D'après Daniel Riolo, Luis Enrique a déjà choisi le successeur de Kylian Mbappé : Bradley Barcola. « Dès l’année dernière il a envoyé le message qu’il attendait que Barcola soit le successeur de Mbappé. En tout cas, c’est entré dans la tête de Barcola et de son entourage que c’était le cas. Et donc, moi je veux m’élever contre ça. On sait que les médias marchent comme ça et qu’on a besoin d’inventer des histoires, parce qu’on a besoin de joueurs à mettre en avant. Moi ce qui m’énerve, c’est l’exagération et la narration médiatique avec des histoires que l’on veut créer comme celle de Barcola qui devrait être, à terme, le remplaçant de Mbappé », a pesté le journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot mercredi dernier.

Interrogé sur le surnom Bambi qu'il a donné à Bradley Barcola, Daniel Riolo a affirmé que ce dernier se faisait « massacrer » par d'autres, à l'instar d'un Kylian Mbappé, qui s'est fait « découper en Espagne ».

« Le fameux soir du PSG-Newcastle, j’ai balancé le surnom (de Bambi), parce que j’étais très en colère et parce que je n’aime pas qu’on envoie au casse-pipe des joueurs comme ça. Après on rentre dans le jeu où je dis qu’il n’a probablement pas encore le niveau pour la Ligue des champions. J’en étais convaincu et ce n’est pas que je le suis toujours mais je pense qu’il n’est pas encore un top joueur. On a pu oublier Ntep et ce genre de joueurs, comme Mboula…On massacre des joueurs et tous n’encaissent pas les compliments et les transferts de la même façon. Et après on vient me dire à moi, parce que je l’ai surnommé Bambi qui était à la fois moqueur et affectif, alors que dans d’autres pays les critiques sont aussi virulentes, comme Mbappé qui s’est fait découper en Espagne », a ajouté Daniel Riolo.