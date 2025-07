PSG : Mbappé ou Vinicius, le transfert légendaire annoncé en Espagne !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la débâcle contre le PSG, la presse espagnole n’a pas été tendre avec le Real Madrid (4-0). Et en particulier avec ses deux stars, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Très décevants, les deux attaquants se sont fait vivement critiquer, au point que certains observateurs réclament déjà le départ de l’un ou de l’autre.

«Soit Vinicius ou Mbappé changent leur attitude, soit l’un deux va devoir partir»

« Il est arrivé entouré d'une curiosité malsaine, de débats et de doutes sur son physique. Et il a quitté le terrain sans rien clarifier. Quelques éclats de désespoir sporadiques. Et rien de plus. Il a atterri aux États-Unis avec l'espoir d'entrer dans les discussions pour le Ballon d'Or. Mais plus personne n'en parle. Ce n'était pas son grand soir… et il n'en était pas près », a écrit AS dans ses colonnes ce jeudi.