PSG - Mbappé : Le mensonge qui a provoqué l'incendie !

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Le 21 mai de cette année-là, les deux hommes ont brandi fièrement un maillot floqué du nombre 2025 au Parc des Princes. Toutefois, Kylian Mbappé avait paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, quelques heures plus tôt. Une nuance qui aurait provoqué de vives crispations par la suite.

PSG-Mbappé : Le mensonge qui a déclenché les hostilités

