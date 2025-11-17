PSG : Mbappé imite Rabiot, la demande qui enflamme le clash !

Amadou Diawara

En plein clash avec le PSG, Kylian Mbappé réclame le versement d'environ 55M€ d'impayés. De surcroit, l'actuel numéro 10 du Real Madrid souhaite que son CDD à Paris soit requalifié en CDI. Par conséquent, Kylian Mbappé et le PSG ne vont pas passer par la case conciliation avant l'audience aux prud'hommes de Paris ce lundi.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas activé la clause pour étendre son bail d'une saison. Pour ne pas voir l'attaquant de 26 ans partir pour 0€, la direction parisienne lui a mis la pression en le plaçant dans son loft lors de l'été 2023. Et ce n'est que quand il a accepté de renoncer à certaines primes que Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique.

Kylian Mbappé demande la requalification de son CDD en CDI Transféré librement et gratuitement au Real Madrid lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a saisi la justice pour que son préjudice au PSG soit réparé. En effet, l'ancien numéro 7 parisien a porté plainte pour harcèlement moral, réclamant le versement de 55M€ d'impayés et que son CDD soit requalifié en CDI.