PSG : Mbappé et Luis Enrique se détestent, voilà pourquoi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ils se sont pris dans les bras après la victoire de leur équipe face au FC Barcelone ce mardi soir (1-4). Kylian Mbappé et Luis Enrique semblaient liés par un même destin. Mais en coulisses, les deux hommes ne se supporteraient plus. Pis, ils n'adresseraient plus la parole depuis plusieurs semaines selon les informations de la presse espagnole. Voici les raisons de ce divorce.

Des sourires pour les caméras ? Selon les informations de la presse espagnole, les embrassades entres Luis Enrique et Kylian Mbappé mardi soir n'étaient pas sincères pour la simple et bonne raison que les deux hommes ne s'adresseraient plus la parole depuis plusieurs semaines, depuis que le joueur a perdu son statut d'intouchable en Ligue 1.

PSG : Un grand buteur arrive à Paris https://t.co/iGIFd7qERh pic.twitter.com/lcKZQa0XfT — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

La tension serait à son comble au PSG

Selon les informations d' OK Diario , Mbappé ne supporterait pas la personnalité de Luis Enrique, prêt à tout prendre la lumière. Par ailleurs, il reprocherait à son entraîneur de ne pas être sincère dans ses décisions et de répondre, uniquement, aux directives venues du Qatar.

Mbappé compterait les jours

En fin de contrat, Mbappé ne voudrait pas gâcher sa sortie. Sur le départ, le joueur de 25 ans veut éviter de faire les gros titres et s'abstient de tout commentaires sur ce sujet pour éviter d'envenimer la situation.