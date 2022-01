Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino agacé par les dirigeants du PSG ?

Publié le 8 janvier 2022 à 11h15 par A.C.

Mauricio Pochettino ne serait pas du tout satisfait du travail des dirigeants du Paris Saint-Germain, notamment en ce qui concerne certains passe-droits accordés aux joueurs.

Que fait-il penser de Mauricio Pochettino ? Au Paris Saint-Germain depuis un peu plus d’un an, l’Argentin semble avoir plusieurs lacunes et cela concerne notamment la gestion d’un groupe empli d’égos. Il faut dire que ce n’est pas une tâche facile, puisque ses prédécesseurs ont également rencontré des grosses difficultés, de Thomas Tuchel à Laurent Blanc, en passant par Unai Emery. Cela serait notamment lié à une relation anormalement proche entre certaines stars du PSG et les dirigeants, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi.

Pochettino n’apprécie pas les faveurs accordées par les dirigeants à certains joueurs...